В отношении экс-директора ТАНТК им. Бериева возбудили уголовное дело

22 Июль 2020 2020-07-22T17:50:29+03:00

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В отношении экс-директора Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса имени Бериева возбудили дело. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Юрия Грудинина подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159. Это «Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере».

По данным «Коммерсантъ-Юг», следствие считает, что Грудинин приказал подчиненным включить себя в состав авторов патента новой продукции. В итоге он причинил заводу ущерб в размере 3,7 миллиона рублей.

Юрий Грудинин возглавлял ТАНТК имени Г. М. Бериева с 2015 года. В апреле 2019 года он покинул пост и стал гендиректором ПАО «Ил». Однако на этой должности он проработал не больше года.

В июле стало известно, что Таганрогский авиационный комплекс возглавил экс-заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU