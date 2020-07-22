В Таганроге задержали 17-летнего подозреваемого в убийстве мужчины
В Таганроге задержали подозреваемого в убийстве 26-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Ростовской области.
Напомним, 19 июля на Рабочей площади в Таганроге обнаружили труп парня. На теле было обнаружено огнестрельное ранение.
22 июля стало известно, что подозреваемый задержан. Им оказался 17-летний подросток. При обыске у него дома обнаружили и изъяли предполагаемое орудие убийства.
По версии следствия, подозреваемый нашел в Интернете объявление о продаже компьютерной техники. Он связался с продавцом и договорился увидеться. На встречу юноша приехал с оружием. Когда парень пришел на место, подросток застрелил его и скрылся. Мотивы убийства пока неизвестны.
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ИСТОЧНИК KP.RU