2020-07-22T19:08:31+03:00
Общество

В Таганроге задержали 17-летнего подозреваемого в убийстве мужчины

При обыске дома у подростка нашли оружие
Михаил Стрижев
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26-летнего мужчину застрелили прямо на улице.26-летнего мужчину застрелили прямо на улице.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Таганроге задержали подозреваемого в убийстве 26-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Ростовской области.

Напомним, 19 июля на Рабочей площади в Таганроге обнаружили труп парня. На теле было обнаружено огнестрельное ранение.

22 июля стало известно, что подозреваемый задержан. Им оказался 17-летний подросток. При обыске у него дома обнаружили и изъяли предполагаемое орудие убийства.

По версии следствия, подозреваемый нашел в Интернете объявление о продаже компьютерной техники. Он связался с продавцом и договорился увидеться. На встречу юноша приехал с оружием. Когда парень пришел на место, подросток застрелил его и скрылся. Мотивы убийства пока неизвестны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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