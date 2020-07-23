В Ростове обнаружили сговор во время проведенного недавно тендера

23 Июль 2020 2020-07-23T09:09:39+03:00

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В донской столице недавно прошел тендер на установку видеосистем и пунктов контроля за дорожным движением. Во время его проведения региональное УФАС обнаружило преступный сговор.

В тендере в качестве заказчиков значились МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону», городской Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения, а в качестве подрядчиков - ООО «Техноцентр» и ООО «Регстройзаказчик». По предварительному сговору, компания «Техноцентр» стала победительницей в торгах после того, как ООО «Регстройзаказчик» отказалась от участия добровольно.

- Сумма заключенных договоров с субподрядчиками составила 330 миллиона рублей, в то время как стоимость контракта на закупках - 549 миллиона рублей, - говорится в сообщении УФАС.

Стоит отметить, что оплату подрядчик провел через иностранную организацию в рамках договора факторинга. Таким образом субподрядчик получил на 121 миллион рублей меньше первоначальной суммы.

Теперь всем участникам сговора грозит штраф в сумме, равной половине стоимости муниципального контракта.

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ИСТОЧНИК KP.RU