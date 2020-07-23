В Ростове зафиксировали самые высокие цены в области на яблоки, курицу и сыр

23 Июль 2020 2020-07-23T11:11:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове самые высокие цены в области установлены на яблоки, куриное мясо и сыр. Данные о стоимости продуктов сообщили в Ростовстате.

Так, килограмм яблок обойдется в 122 рубля при средней стоимости 117 рублей за килограмм. Килограмм охлажденного куриного мяса в донской столице стоит 133 рубля, в среднем, по области — 128 рублей. За килограмм сыра ростовчанам придется отдать 523 рубля. Средняя цена на продукт — 518 рублей.

Ростов-на-Дону лидирует также по стоимости баранины (425 рублей за килограмм), подсолнечного масла (105 рублей за килограмм), маргарина (124 рубля за килограмм), творога (334 рубля за килограмм), стерилизованного молока (83 рубля за литр), соли (14 рублей за килограмм), ржаного хлеба 51 рубль за килограмм) и пшеничного (44 рубля за килограмм).

Напомним, в июне в Ростовской области подорожал минимальный набор продуктов. В настоящее время самые необходимые товары можно купить за 4 167 рублей. По сравнению с маем стоимость выросла на 2,2%. С декабря прошлого года стоимость продуктового набора увеличилась на 11,2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области подорожал минимальный набор продуктов

Стоимость набора составила около четырех тысяч рублей

В Ростовской области подорожал минимальный набор продуктов питания. Данные об изменении стоимости сообщает Ростовстат. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU