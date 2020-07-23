В Ростове-на-Дону на Северном почти на сутки отключат холодную воду
В Ростове-на-Дону несладко придется жителям Северного жилого массива. Речь идет о том, что в ближайшее время там отключат холодную воду.
Известно, что краны опустеют в пятницу, 24 июля. Речь идет о домах, которые расположены в границах бульвар Комарова – улица Волкова – улица Капустина – проспект Космонавтов – улица Добровольского – улица Пацаева, 1.
А вот дадут воду почти через сутки - в субботу, 25 июля, в семь часов утра.
Известно, что все это время там будут проводиться работы, связанные с переврезкой водопроводной линии. Трудится будут восемь человек и шесть единиц спецтехники.
Напомним, в тот же день Ростове-на-Дону отключат свет 24 июля. Речь идет о плановых отключениях электричества, которые затронут несколько районов города.
ИСТОЧНИК KP.RU