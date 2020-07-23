В Ростовской области для жителей старше 65 лет продлили выплаты по больничным из-за коронавируса
В Ростовской области для лиц старше 65 лет продлили выплаты по больничным. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев.
В период пандемии работодателям запретили привлекать к работе сотрудников в возрасте 65 лет и старше. Таким гражданам полагались средства по больничному. Постановление продлевает запрет и выплаты до 9 августа.
— Запрет не распространяется на ряд категорий сотрудников. Среди них работники непрерывно действующих предприятий, осуществляющих неотложные ремонтные работы организаций и медиков, — рассказали в пресс-службе губернатора.
Ранее запрет на работу лиц 65+ действовал в Ростовской области до 26 июля.
Напомним, в настоящее время в Ростовской области зарегистрировано 11 898 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 9 444 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 197 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU