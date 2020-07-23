Бюджет Ростовской области потерял 5,3 миллиарда рублей из-за коронавируса

23 Июль 2020 2020-07-23T15:09:50+03:00

Выпадающие доходы будут компенсировать за счет федеральных траншей

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В Ростовской области оценили потери бюджета в период пандемии. Об этом рассказала глава регионального министерства финансов Лилия Федотова.

Из-за снижения налоговых и неналоговых поступлений ущерб бюджету составил 5,3 миллиарда рублей. Прогнозируются потери в размере от 17 до 21 миллиарда рублей. По словам министра, выпадающие доходы будут компенсироваться.

— Решением федерального центра предусмотрена компенсация. Первый транш в Ростовскую обалсть составил 1 миллиард 704 миллиона. Сейчас ожидаем второй транш. Рассчитываем, что сумма окажется больше, — пояснила Федотова.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом запланированные в бюджете траты потребовали срочной корректировки. Приоритет был важным направлениям — зарплатам, мерам поддержки, вопросам обеспечения занятости, обязательного медицинского страхования неработающих граждан. При этом бюджет продолжил выполнять свои обязательства в дорожной и транспортной отраслях.

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ИСТОЧНИК KP.RU