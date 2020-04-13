2020-04-13T20:06:44+03:00
Экономика

Василий Голубев включил режим экономии для бюджета Ростовской области

Регион ждут многомиллиардные убытки из-за коронавируса
Юрий ПОЗДНЯК
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Губернатор Василий Голубев перевел областной бюджет в режим экономии, оставив в расходной части только самые важные направления финансовых трат. Фото: donland.ruГубернатор Василий Голубев перевел областной бюджет в режим экономии, оставив в расходной части только самые важные направления финансовых трат. Фото: donland.ru
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Донской глава Василий Голубев назвал первоочередные направления расходования регионального бюджета во втором квартале 2020 года, а также распорядился ввести режим экономии по всем направлениям. Об этом сообщает сайт областного правительства.

Решение губернатора напрямую связано с тем, что изначально бюджет Ростовской области был принят в условиях благоприятного развития экономики, однако изменившаяся ситуация требует срочной корректировки запланированных трат.

В форс-мажорных обстоятельствах приоритет будет отдан самым важнейшим направлениям — в их числе зарплаты, меры соцподдержки, вопросы обеспечения занятости, обязательного медстрахования неработающих жителей и другие расходы.

Глава региона подчеркнул, что бюджет продолжит выполнять свои обязательства в дорожной и транспортной отраслях. Кроме того, точно сохранится финансирование нацпроектов, а также мероприятий, субсидированных за счет федеральной казны.

Активированный режим экономии, прежде всего, отразится на ранее запланированных госзакупках. Большинство из них, не касающихся антикризисных мероприятий, было отменено либо перенесено на более поздний срок.

Губернатор также оценил величину урона, который получит региональная экономика из-за пандемии коронавирусной инфекции. Речь идет о многомиллиардных убытках.

- Мы просчитываем наши возможности в складывающейся ситуации. Только по предварительной оценке, потери бюджета Ростовской области в 2020 году могут составить от 17 до 20 млрд рублей, - обозначил цифры ущерба Голубев.

Руководителям муниципалитетов губернатор также дал рекомендации принять аналогичные антикризисные меры по исполнению местных бюджетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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