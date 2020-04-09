Василий Голубев прокомментировал итоги совещания с президентом Путиным

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал итоги совещания глав российских регионов с президентом России Владимиром Путиным, состоявшимся 8 апреля. Напомним, что это общение происходило в режиме онлайн видеоконференции.

Глава государства обозначил три наиболее важные задачи, которые требуется исполнить в субъектах РФ в качестве эффективных мер борьбы с коронавирусом, а также экономическими и социальными последствиями, вызванными самоизоляцией.

Так, Владимир Путин потребовал обеспечить в регионах повышенную готовность медицинских учреждений к приему больных с опасной инфекцией.

Комментируя поручение президента, Василий Голубев отметил, что все медучреждения Ростовской области уже переведены в режим полной готовности, а для приема пациентов, зараженных COVID-19, имеется 941 инфекционная койка.

Однако, в этом направлении пока сделаны не все запланированные шаги, заметил губернатор. По его словам, в регионе нужно создать 2 664 специализированные койки.

- Задача напряженная, но ее нельзя не выполнить, если мы хотим создать все условия для защиты наших жителей, - подчеркнул Василий Голубев.

Также руководитель Ростовской области обратил внимание на то, что предложенные президентом федеральные доплаты врачам и медсестрам являются своевременной и конкретно мерой поддержки медиков. Вместе с тем, он анонсировал введение таких допвыплат для сотрудников медицинских учреждений и на Дону. В настоящее время региональное правительство оперативно готовит соответствующий пакет документов.

Кроме того, президент России поставил задачи перед главами регионов по минимизации разрушительных последствий для экономики и смягчению удара для бизнеса и граждан.

Донской губернатор выразил полную солидарность с позицией, сформулированной Владимиром Путиным. Как сообщил Василий Голубев, в Ростовской области был расширен список системообразующих предприятий в регионе с 173 до 450.

- Это значит, что ограничительные мероприятия на них не действуют. И мы и дальше будем внимательно следить за ситуацией, чтобы смягчать последствия для предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые могли бы работать, соблюдая все санитарные нормы и правила, - сказал Василий Голубев.

Также губернатор обратил особенное внимание на поддержку жителей Дона в сложный период. Он выразил убеждение, все регионы России сейчас объединяет задача по стабилизации рынка труда и максимально быстрому восстановлению рабочих мест.

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