Губернатор Василий Голубев прокомментировал обращение президента РФ
Губернатор Ростовской области прокомментировал инициативы высказанные президентом Российской Федерации.
Василий Голубев подчеркнул, что их реализация станет на ближайшие дни ключевой управленческой задачей для региональной власти и местного самоуправления на Дону.
- Решение президента продлить период нерабочих дней до конца апреля означает, что защита жизни и здоровья граждан поставлена во главу угла всей государственной политики, выше любых других интересов. В Ростовской области наша работа на этот период будет сфокусирована прежде всего на решении противоэпидемических задач: укреплении материальной базы медучреждений, закупке медикаментов и средств защиты, организации соблюдения мер самоизоляции на всей территории региона, - высказался Василий Голубев.
Губернатор сообщил, что на региональном уровне максимально важно принимать сбалансированные и выверенные решения. Василий Голубев предложил действовать адресно и точечно. И в первую очередь необходимо обеспечить полное соблюдение мер, которые были приняты ранее. Это позволит сохранить санитарное благополучие региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU