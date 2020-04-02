Губернатор Василий Голубев прокомментировал обращение президента РФ

2 Апр 2020 2020-04-02T22:30:54+03:00

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Губернатор Ростовской области прокомментировал инициативы высказанные президентом Российской Федерации.

Василий Голубев подчеркнул, что их реализация станет на ближайшие дни ключевой управленческой задачей для региональной власти и местного самоуправления на Дону.

- Решение президента продлить период нерабочих дней до конца апреля означает, что защита жизни и здоровья граждан поставлена во главу угла всей государственной политики, выше любых других интересов. В Ростовской области наша работа на этот период будет сфокусирована прежде всего на решении противоэпидемических задач: укреплении материальной базы медучреждений, закупке медикаментов и средств защиты, организации соблюдения мер самоизоляции на всей территории региона, - высказался Василий Голубев.

Губернатор сообщил, что на региональном уровне максимально важно принимать сбалансированные и выверенные решения. Василий Голубев предложил действовать адресно и точечно. И в первую очередь необходимо обеспечить полное соблюдение мер, которые были приняты ранее. Это позволит сохранить санитарное благополучие региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU