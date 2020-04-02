2020-04-02T22:30:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Василий Голубев прокомментировал обращение президента РФ

Главное соблюдать ранее предписанные меры
Виктория Никитина
Поделиться:
Губернатор Ростовской области прокомментировал инициативы Владимира Путина. Фото: пресс-служба правительства РОГубернатор Ростовской области прокомментировал инициативы Владимира Путина. Фото: пресс-служба правительства РО
Изменить размер текста:

Губернатор Ростовской области прокомментировал инициативы высказанные президентом Российской Федерации.

Василий Голубев подчеркнул, что их реализация станет на ближайшие дни ключевой управленческой задачей для региональной власти и местного самоуправления на Дону.

- Решение президента продлить период нерабочих дней до конца апреля означает, что защита жизни и здоровья граждан поставлена во главу угла всей государственной политики, выше любых других интересов. В Ростовской области наша работа на этот период будет сфокусирована прежде всего на решении противоэпидемических задач: укреплении материальной базы медучреждений, закупке медикаментов и средств защиты, организации соблюдения мер самоизоляции на всей территории региона, - высказался Василий Голубев.

Губернатор сообщил, что на региональном уровне максимально важно принимать сбалансированные и выверенные решения. Василий Голубев предложил действовать адресно и точечно. И в первую очередь необходимо обеспечить полное соблюдение мер, которые были приняты ранее. Это позволит сохранить санитарное благополучие региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону: губернатор Василий Голубев сообщил, что власти поддержат донских предпринимателей.

Коронавирус в Ростове-на-Дону спровоцировал трудности у бизнесменов, устранять которые можно только совместно.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Василий Голубев прокомментировал обращение президента РФ
Подозреваемого в серии краж почти на полтора миллиона поймали в Ростовской области
Игравший со спичками ребенок погиб в пожаре в Ростовской области
Из-за угрозы распространения коронавируса в Ростове отменили несколько электричек
Супруга ростовского рэпера Басты на карантине познакомила дочерей с Шерлоком Холмсом
Ростовским мамочкам коронавирус не помеха
Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: экономист заявил, что если не откроются МФЦ это парализует работу многих компаний
Продление нерабочей недели в Ростове-на-Дону: выплаты пенсий и из средств маткапитала продлят автоматически
Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: что будет работать
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: срок выданных земельных сертификатов для многодетных семей продлили
Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: эксперт в сфере недвижимости заявил, что эти меры приведут к развалу многих компаний
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: призывников в воинские части начнут отправлять не раньше 20 мая