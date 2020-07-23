2020-07-23T15:11:58+03:00
Общество

В Волгодонске мужчина сядет на девять лет за убийство товарища

Такое решение вынес районный суд
Ольга ГОПАЛО
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Мужчину быстро задержали.Мужчину быстро задержали.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В городе Волгодонске Ростовской области на скамье подсудимых оказался мужчина, которого подозревали в убийстве. Известно, что преступление произошло на одной из улиц города атомщиков - в доме, где жил убитый.

Как рассказали в областной прокуратуре, во время ссоры подозреваемый нанес своему товарищу три удара ножом в область груди и живота.От полученных ран 21-летний потерпевший скончался в эту же ночь в больнице.

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных. В итоге суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы. Как добавили в надзорном ведомстве, отбывать наказание подсудимый должен в колонии строго режима.

Однако у него еще есть время обжаловать приговор, который пока не вступил в законную силу.

Напомним, с банковского счета ростовчанки пропала кругленькая сумма денег после одного телефонного разговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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