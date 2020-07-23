В Волгодонске мужчина сядет на девять лет за убийство товарища
В городе Волгодонске Ростовской области на скамье подсудимых оказался мужчина, которого подозревали в убийстве. Известно, что преступление произошло на одной из улиц города атомщиков - в доме, где жил убитый.
Как рассказали в областной прокуратуре, во время ссоры подозреваемый нанес своему товарищу три удара ножом в область груди и живота.От полученных ран 21-летний потерпевший скончался в эту же ночь в больнице.
Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных. В итоге суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы. Как добавили в надзорном ведомстве, отбывать наказание подсудимый должен в колонии строго режима.
Однако у него еще есть время обжаловать приговор, который пока не вступил в законную силу.
Напомним, с банковского счета ростовчанки пропала кругленькая сумма денег после одного телефонного разговора.
ИСТОЧНИК KP.RU