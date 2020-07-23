Приглашаем ростовчан на бесплатную экскурсию

23 Июль 2020 2020-07-23T16:07:30+03:00

Мероприятие проходит в рамках проекта "С верой в сердце"

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Завтра, в пятницу, 24 июля, "Комсомольская правда" проводит бесплатную экскурсию по храмам Ростова-на-Дону. Принять участие в ней может любой желающий.

Маршрут будет построен следующим образом: в 15.30 встречаемся около редакции «Комсомольской правды», расположенной по адресу Варфоломеева, 259. Отсюда на комфортабельном автобусе поедем в главный собор донской столицы - собор Рождества Пресвятой Богородицы, расположенный в районе Центрального рынка. Храм преобразился после многолетней реставрации!

Священник расскажет удивительные факты из истории собора и объяснит значение тех или иных реликвий, хранящихся в его стенах.

Далее по маршруту - Троицкий храм на улице Международной, что в Западном районе города. Программа - такая же.

Количество мест ограничено! Успейте записаться по телефону: 8-918-859-02-68.

ИСТОЧНИК KP.RU