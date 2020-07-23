В Батайске полицейский подделал доказательство по уголовному делу

23 Июль 2020 2020-07-23T17:24:53+03:00

Сотрудник изготовил протокол по очной ставке, которая не проводилась

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В Батайске сотрудник местного отдела МВД подделал доказательство по уголовному делу. Об этом сообщил источник «Комсомольской правды-Ростов».

Полицейский изготовил протокол очной ставки между обвиняемым и потерпевшим. Он не проводил следственные действия, а в документ вписал ложные данные. После этого в протоколе проставили подписи следователя и защитника, а после - приобщили к материалам по делу. Таким образом, фальшивый протокол оказался в перечне доказательств.

Личность сотрудника пока неизвестна. В отношении неустановленного лица возбуждено дело по статье «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности».

Ранее уголовное дело завели на начальника уголовного розыска по Батайску. Как сообщил источник «КП», сотрудник «выбивал» из задержанного признательные показания. Начальник покалечил мужчину.

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ИСТОЧНИК KP.RU