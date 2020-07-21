Избил подозреваемого: в Батайске возбудили дело на начальника уголовного розыска

В Батайске возбудили уголовное дело в отношении начальника Уголовного Розыска по городу. Если следователи соберут достаточные количество доказательств, на скамье подсудимых окажется Филипп Мамонов. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом «КП-Ростов» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, в один из дней в отдел полиции города привезли гражданина. В чем он провинился – неизвестно, однако начальник Уголовного розыска Мамонов решил получить признательные показания.

Чтобы добиться этого и раскрыть дело, он пошел на крайние меры. Когда подходящие слова закончились, в ход пошли кулаки. Полицейский стал избивать человека. Он наносил удары по лицу и телу, много раз бил руками и ногами. В результате у мужчины остались гематомы, ушибы и ссадины.

Избитый житель города не стал терпеть произвол и беззаконие. Вскоре он обратился в полицию, чтобы в подробностях рассказать о методах работы Мамонова. Реакция правоохранителей не заставила себя долго ждать.

- В отношении начальника Уголовного Розыска ОМВД по Батайску возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, - добавили в ведомстве.

На данный момент следователи разбираются во всех деталях случившегося. Если вина фигуранта будет доказана, он может получить реальный тюремный срок.

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