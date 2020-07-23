"Атакующий футбол приносил нам результаты": капитан "Ростова" прокомментировал прошедший сезон РПЛ

23 Июль 2020 2020-07-23T17:25:52+03:00

Ивелин Попов признался, что в этом чемпионате донской клуб показал хорошие результаты

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Сегодня, капитан футбольного клуба "Ростов" Ивелин Попов поделился своими впечатлениями после заключительной игры чемпионата России. Напомним, накануне, 22 июля, донской клуб на своем поле принимал питерский "Зенит". Матч закончился со счетом 1:2 в пользу гостей. На следующий день на официальном сайте южан появились слова капитана команды.

Ивелин Попов рассказал, что в последнее время команда стала играть совсем по другому.

- В прошлом сезоне мы играли в пять защитников, а в этом начали по системе 4-3-3. Получался атакующий футбол, который приносил нам хорошие результаты, - признался игрок желто-синих.

Кроме того, он отметил, что главное у команды - это ее преданные болельщики.

- Самые сильные впечатления оставляют наши желто-синие болельщики, Они готовы поддерживать нас в любых обстоятельствах. От игры к игре мы рвались вперед — в зону еврокубков. Это для них! - признался Попов.

Напомним, по завершению сезона "Ростов" занял пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Главный тренер команды назвал это хорошим результатам в сложных условиях пандемии.

- Хочу поблагодарить команду, ребят. Они сделали всё, что могли и что в их силах. Поверьте мне, больше они просто не могли. И, конечно, хочется поблагодарить наших болельщиков. В течение всего сезона они поддерживали, болели, переживали, - сказал Карпин.

ИСТОЧНИК KP.RU