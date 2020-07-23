"Атакующий футбол приносил нам результаты": капитан "Ростова" прокомментировал прошедший сезон РПЛ
Сегодня, капитан футбольного клуба "Ростов" Ивелин Попов поделился своими впечатлениями после заключительной игры чемпионата России. Напомним, накануне, 22 июля, донской клуб на своем поле принимал питерский "Зенит". Матч закончился со счетом 1:2 в пользу гостей. На следующий день на официальном сайте южан появились слова капитана команды.
Ивелин Попов рассказал, что в последнее время команда стала играть совсем по другому.
- В прошлом сезоне мы играли в пять защитников, а в этом начали по системе 4-3-3. Получался атакующий футбол, который приносил нам хорошие результаты, - признался игрок желто-синих.
Кроме того, он отметил, что главное у команды - это ее преданные болельщики.
- Самые сильные впечатления оставляют наши желто-синие болельщики, Они готовы поддерживать нас в любых обстоятельствах. От игры к игре мы рвались вперед — в зону еврокубков. Это для них! - признался Попов.
Напомним, по завершению сезона "Ростов" занял пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Главный тренер команды назвал это хорошим результатам в сложных условиях пандемии.
- Хочу поблагодарить команду, ребят. Они сделали всё, что могли и что в их силах. Поверьте мне, больше они просто не могли. И, конечно, хочется поблагодарить наших болельщиков. В течение всего сезона они поддерживали, болели, переживали, - сказал Карпин.
ИСТОЧНИК KP.RU