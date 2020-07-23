Топовых игроков продадут: появилась информация о переменах в ФК «Ростов»

23 Июль 2020 2020-07-23T17:38:19+03:00

Появилась информация о кардинальных переменах в «Ростове». Фото: пресс-служба ФК «Ростов».

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Футбольный клуб «Ростов» может сменить вектор развития. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

В издании напомнили, что с сезона-2020/2021 Россия будет представлена в Лиге чемпионов только двумя командами. По данным «СЭ», в донском клубе понимают, что попасть в турнир будет сложно. В связи с этим «Ростов» начнет сокращать зарплатные расходы.

— Клуб готов продать своих лидеров — 25-летнего форварда Элдора Шомуродова, 24-летнего опорника Матиаса Норманна, если получит по ним достойные предложения, —говорится в издании.

Кроме того, с «желто-синими» могут якобы расстаться полузащитники Роман Еременко и Ивелин Попов.

Ранее в сети появилась информация, что «Ростов» покинут ключевые менеджеры. Сообщалось, что из клуба уйдут тренер Валерий Карпин, президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин. Однако позже в клубе официально опровергли эти слухи.

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ИСТОЧНИК KP.RU