Топовых игроков продадут: появилась информация о переменах в ФК «Ростов»
Футбольный клуб «Ростов» может сменить вектор развития. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».
В издании напомнили, что с сезона-2020/2021 Россия будет представлена в Лиге чемпионов только двумя командами. По данным «СЭ», в донском клубе понимают, что попасть в турнир будет сложно. В связи с этим «Ростов» начнет сокращать зарплатные расходы.
— Клуб готов продать своих лидеров — 25-летнего форварда Элдора Шомуродова, 24-летнего опорника Матиаса Норманна, если получит по ним достойные предложения, —говорится в издании.
Кроме того, с «желто-синими» могут якобы расстаться полузащитники Роман Еременко и Ивелин Попов.
Ранее в сети появилась информация, что «Ростов» покинут ключевые менеджеры. Сообщалось, что из клуба уйдут тренер Валерий Карпин, президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин. Однако позже в клубе официально опровергли эти слухи.
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ИСТОЧНИК KP.RU