В ФК "Ростов" опровергли слухи об уходе Карпина и президенте клуба Арутюнянца
В ФК "Ростов" опровергли слухи об уходе главного тренера Валерия Карпина и президента клуба Арташеса Арутюнянца. Как сообщили на официальном сайте донской команды, эта информация не достоверна.
Сегодня, 13 июля, стало известно, что слухи о кадровых перестановках в руководстве "желто-синих" оказались фейком. Об этом активно говорили в анонимных телеграм-каналах. Как заявил президент клуба Арташец Владимирович, это неправда.
Напомним, последняя игра "Ростова" против "Оренбурга" закончилась со счетом 0:0. Главный тренер Валерий Карпин объяснил это усталостью игроков и сложным графиком матчей.
ИСТОЧНИК KP.RU