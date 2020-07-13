2020-07-13T17:57:15+03:00
Спорт

В ФК "Ростов" опровергли слухи об уходе Карпина и президенте клуба Арутюнянца

Соответствующая информация появилась в некоторых анонимных источниках
Дадаян Давид
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Валерий Карпин и Арташец Арутюнянц. Фото: архив "КП"Валерий Карпин и Арташец Арутюнянц. Фото: архив "КП"
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В ФК "Ростов" опровергли слухи об уходе главного тренера Валерия Карпина и президента клуба Арташеса Арутюнянца. Как сообщили на официальном сайте донской команды, эта информация не достоверна.

Сегодня, 13 июля, стало известно, что слухи о кадровых перестановках в руководстве "желто-синих" оказались фейком. Об этом активно говорили в анонимных телеграм-каналах. Как заявил президент клуба Арташец Владимирович, это неправда.

Напомним, последняя игра "Ростова" против "Оренбурга" закончилась со счетом 0:0. Главный тренер Валерий Карпин объяснил это усталостью игроков и сложным графиком матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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