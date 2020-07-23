2020-07-23T18:17:23+03:00
Общество

"Ситуация становится все хуже и хуже": в Азовском море катастрофические проблемы

Федеральные специалисты заявили, что донской водоем постепенно деградирует [видео]
Дадаян Давид
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В Азовском море происходит осолонение, то есть повышения уровня соли в воде. Фото: архив "КП"В Азовском море происходит осолонение, то есть повышения уровня соли в воде. Фото: архив "КП"
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Сегодня, 23 июля состоялась конференция под названием «Сохранение экосистемы Цимлянского водохранилища и нижнего Дона». В рамках обсуждения участники затронули тему современного состояния водоемов и рек на территории Ростовской области. Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов во время своего выступления сообщил, что в азовском море происходят катастрофические процессы. Необходимо действовать быстро.

Соколов вышел к трибуне и честно обозначил свою позицию. От обратил внимание, что в Азовском море происходит масштабное осолонение, которое может привести к пагубным последствиям.

- Прямо сейчас сложилась обстановка, которая раньше не наблюдалась никогда. Если Азовское море раньше считалась одним из наиболее продуктивных водоемов, то сейчас оно деградирует. В первую очередь это происходит из-за водности Дона, - сказал Василий Соколов.

Он добавил, что специалисты пытаются решить главный вопрос: где взять воду? Например, в Краснодаре происходит огромное водопотребление из-за рисовых полей, которые появились в регионе.

- Второе, на что следует обратить внимание - это рекомендации науки. Мы поняли, что по Дону и по Волге сократилось число мониторинговых групп. В связи с этим прогноз почти отсутствует, - добавил Соколов.

По его словам, регулирование уровня воды и контроль состояния рек ведется с недостаточным научным сопровождением. Так продолжаться дальше не может.

Между тем, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству подчеркнул, что Ростовская область первый в России регион по уровню финансирования воспроизводства и поддержки рыбохозяйственного комплекса.

Азовское море на грани катастрофы.Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов во время своего выступления сообщил, что в азовском море происходят катастрофические процессы

ИСТОЧНИК KP.RU

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