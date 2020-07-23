2020-07-23T19:55:15+03:00
Общество

В Ростове изменится схема движения на центральных улицах

Изменения вступят в силу 11 августа
Виктория Никитина
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В центре Ростова изменится схема движенияВ центре Ростова изменится схема движенияФото: "КП" Архив
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В донской столице запланировано изменение схемы движения на центральных улицах города.

Таким образом, на улице Московской между переулком Островского и проспектом Буденновским движение станет односторонним - в восточном направлении. А также частично будет перекрыт проезд на Западном развороте - от Будённовского до Островского: проехать тоже можно будет только на восток.

Кроме того, с 8 утра и до 8 вечера будет запрещена стоянка транспорта в рабочие дни в Братском переулке по западной стороне. Все эти изменения вступят в силу 11 августа.

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Поездки по городу должны стать более удобными для горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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