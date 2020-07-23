В Ростове изменится схема движения на центральных улицах

23 Июль 2020 2020-07-23T19:55:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице запланировано изменение схемы движения на центральных улицах города.

Таким образом, на улице Московской между переулком Островского и проспектом Буденновским движение станет односторонним - в восточном направлении. А также частично будет перекрыт проезд на Западном развороте - от Будённовского до Островского: проехать тоже можно будет только на восток.

Кроме того, с 8 утра и до 8 вечера будет запрещена стоянка транспорта в рабочие дни в Братском переулке по западной стороне. Все эти изменения вступят в силу 11 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону с 1 января 2020 года изменится схема движения семи маршрутов и откроются два новых.

Поездки по городу должны стать более удобными для горожан.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU