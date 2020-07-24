Делают кольцо на улице Оганова: в Ростове ограничат въезд на Суворовский

24 Июль 2020 2020-07-24T12:26:32+03:00

Местные жители просили сделать развязку еще два года назад

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В Ростове-на-Дону власти сообщили о частичном ограничении движения в микрорайоне Суворовский. Это связано с тем, что на пересечении улиц Оганова, Особенной и Зрелищной будут делать кольцевую развязку. Об этом сообщили в администрации донской столице.

По официальной информации, движение транспорта будет ограничено в течение почти двух месяцев - с 28 июля по 19 сентября. За это время прилегающие дороги соединят.

Интересно, что о необходимости кольца на этом участке говорили местные жители говорили еще два года назад. Все дело в том, что в утренние и вечерние часы на пересечении трех улиц образуются огромные заторы. Люди тратят большое количество времени, чтобы выехать из города или попасть на Суворовский.

Однако теперь, людям, проживающим вблизи этих улиц, придется потерпеть, ведь строительство вызовет еще больше транспортные заторы.

ИСТОЧНИК KP.RU