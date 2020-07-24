Снова +34: на выходных ростовчан ожидает жаркая погода

24 Июль 2020 2020-07-24T12:25:33+03:00

С 25 по 27 июля жителей донской столице в очередной раз встретит палящее солнце и раскаленный воздух

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На выходных в Ростове-на-Дону ожидается жаркая погода. Воздух прогреется до +35 градусов. Местным жителям следует быть осторожными и избегать прямых солнечных лучей.

По данным ростовского гидрометцентра, 26 июля воздух в городе раскалится до +31 градуса. Ожидается небольшой ветер - до 5 метров в секунду, без осадков. Атмосферное давление составит 754 мм. ртутного столба.

При этом в темное время суток значительно похолодает. Ночью воздух охладится до +17 градусов. Если вы планируете находиться на улице, не забудьте взять с собой теплые вещи.

А вот на следующий день, в воскресенье, температура поднимется еще выше. Солнце не пожалеет никого, а воздух прогреется до +34 градусов. Немного усилится ветер - до 6 метров в секунду. Осадков также не предвидится. Не изменится и атмосферное давление. Ночью воздух охладится до 19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU