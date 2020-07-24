2020-07-24T12:54:36+03:00
Спорт

«Карпин, жги!»: тренер «Ростова» станцевал на вечеринке в честь выхода в Лигу Европы

Донской клуб с размахом отпраздновал завершение Премьер-Лиги
Михаил Стрижев
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Фанаты по-разному отнеслись к веселью донского клуба. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»Фанаты по-разному отнеслись к веселью донского клуба. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»
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Футбольный клуб «Ростов» закатил вечеринку в честь завершения российской Премьер-Лиги. В сеть попало видео зажигательных танцев Валерия Карпина.

Вероятно, «желто-синие» решили отпраздновать выход в Лигу Европы. Команда устроила банкет в одном из ресторанов на берегу Дона. Звездой вечеринки стал тренер Валерий Карпин. Он устроил задорные танцы в центре летней площадки.

— После окончания Чемпионата России наша команда заняла пятое место и вошла в Лигу Европы! По этому случаю закатили праздничную вечеринку на левом берегу. На видео танцует наш тренер, Валерий Карпин, — написал анонимный автор видео.

Валерий Карпин танцует в ресторане .

Пользователи сети по-разному отнеслись к веселью футболистов. Некоторые посчитали, что праздновать «Ростову» нечего. По их мнению, в последних играх футболисты показали себя не лучшим образом.

Многие фанаты, напротив, порадовались за донской клуб. Поклонники считают, что ростовчане сделали все, что смогли. Они написали команде слова поддержки: «Желто-синий — самый сильный», «Валера Карпин, красавчик, жги!», «Они это заслужили»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Карпин, жги!»: тренер «Ростова» станцевал на вечеринке в честь выхода в Лигу Европы
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