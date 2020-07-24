Власти рассказали, когда начнется строительство легкого метро в Ростове

24 Июль 2020 2020-07-24T16:29:18+03:00

Сроки будут зависеть о источника финансирования. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

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Выяснилось, когда может начаться строительство легкого метро в Ростове-на-Дону. Об этом рассказали в администрации города.

Сообщается, что сроки будут зависеть о источника финансирования. Если удастся привлечь инвестора, работы начнутся не ранее 2025 года. Если строить будут только за счет бюджета - не ранее 2028 года.

В бюджете города уже выделили средства на разработку предпроектных предложений. Исполнитель также определит сметную стоимость проектирования линий легкого метро.

Власти также рассказали, какие маршруты запланированы на первом этапе работы скоростного трамвая. Во-первых, это два маршрута между микрорайоном Левенцовским и старым аэропортом. Еще два маршрута должны пройти между коммерческо-рекреационным кластером Левого берега Дона,микрорайоном ЖК «Суворовский» и рынком Верхний Темерник.

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ИСТОЧНИК KP.RU