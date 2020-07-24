Блогершу-мусульманку затравили за поддержку туристов без хиджабов

24 Июль 2020 2020-07-24T19:11:06+03:00

Марьям сама носит хиджаб, но к выбору других людей относится с уважением. Фото: instagram.com/dnevniki_goryanki_/

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Блогершу-мусульманку Марьям Алиеву затравили в соцсетях за слова в поддержку туристов в Дагестане. Она призвала не осуждать отдыхающих за «неправильную одежду»: купальники и шорты. В ответ на девушку обрушились оскорбления и угрозы, сообщает «Комсомольская правда — Ставрополь».

В Дагестане внешний вид туристов — до сих пор острая тема. Некоторые могут осудить приезжих за шорты или даже купальник на пляже. Блогер Марьям Алиева выступила против такой позиции. По ее мнению, ревнителям традиций стоит внимательнее следить за собой, а за не отдыхающими.

— Мне бы хотелось, чтобы ребята подходили не к туристам, а к нашим парням на Родопском бульваре [в Махачкале], которые плюются во все стороны, орут матом и свистят девушкам, и объясняли им, что это не соответствует нашему менталитету, — написала Алиева.

При этом Марьям — мусульманка. Она сама носит хиджаб, но к выбору других людей относится с уважением. По мнению блогерши, жителям стоит быть более толерантными к туристам. В ответ на, казалось бы, безобидные высказывания последовала негативная и даже агрессивная реакция.

— Мои слова породили огромное количество возмущения. Мол, ты же мусульманка, ты что, хочешь, чтобы все голые ходили. Поясняю — я против того, чтобы женщины в купальниках и мужчины в трусах находились вне пляжа. Это правила хорошего тона. Но критика за шорты и майки или ставшая модной фишка делать замечания туристам — все это ведет к другим последствиям.

dnevniki_goryanki_ Столько грязи, сколько исходит об борцов за мораль вы едва ли увидите где-то ещё)

Алиева пояснила, что ситуация может обернуться против сторонников традиций. Например, в Москве им тоже могут заявить, что «их одежда не соответствует менталитету». Кроме того, по словам девушки, такое ханженство может пагубно отразиться на развитии туризма в Дагестане.

— Будущее Дагестана, рабочие места, перспективы развития региона — за туризмом. Вне зависимости от этого мы можем и должны сохранять самобытность нашей культуры и традиции. И никакие туристы нам в этом не помешают, верно? Разве должно ханжество и высокомерие лишать нашу родную республику таких перспектив? — пишет Алиева.

ИСТОЧНИК KP.RU