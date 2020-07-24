24 года рабства: пожилого мужчину спасли в Дагестане

24 Июль 2020 2020-07-24T19:31:12+03:00

Мужчина работал бесплатно, и отношение к нему было не самое уважительное

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Пожилой житель Дагестана рассказал о своих 24-х годах рабства.

Виктор Богданов уезжал на заработки еще молодым мужчиной в 1996 году. Он покинул родной Магнитогорск и не видел его целых 24 года. Об этом рассказали «КП - Северный Кавказ» активисты общества против рабства «Альтернатива». Стоит отметить, что спустя все эти годы, мужчина смог вернуться на родину но уже почти слепым стариком с десятками плохо заросших переломов.

Все проведенные годы рабства для мужчины были довольно тяжелыми. На его долю мужчины выпала одна из самых длительных и тяжелых историй рабства. Хозяева постоянно менялись и хорошо если относились к Виктору Борисовичу с пониманием, но такое случалось крайне редко. Наибольшую часть времени у дагестанца занял каторжный труд на знаменитых кирпичных заводах и кошарах.

- Сложно рассказать всю историю, он и сам уже не помнит, - объяснили активисты. - Часто хозяева издевались, били. Полное бесправие и страх стали нормой для нашего героя. К счастью, его удалось вытащить из этой ситуации.

Важно, что активистам в очередной раз оказали помощь неравнодушные и сострадательные дагестанцы. Виктора Богданова также спасла доброта — о его положении сообщили в «Альтернативу», а затем помогли освободиться и уйти от последнего из длинной череды хозяев.

- Из дома Виктор Борисович уезжал с советским паспортом, который тогда еще был действителен, - объяснили в «Альтернативе». - Сейчас же у него нет ни документов, ни здоровья, ни крыши над головой. Он практически полностью ослеп. У него множество застарелых переломов. Мы пытались найти его старшую сестру в Магнитогорске, но безуспешно.

В течение нескольких месяцев после спасения за Виктором Борисовичем ухаживали активисты. Они предоставили ему пищу и кров в специальном шелтере для беглых рабов. Об истории мужчины узнал глава Магнитогорска и согласился помочь спасенному.

- Администрация Магнитогорска заверила, что наш подопечный получит временный приют в муниципальном учреждении - «Комплексе социальной адаптации граждан». Выражаем искреннюю благодарность! Виктор Богданов уже отправился туда, чтобы продолжить поиски своих родных, - резюмировали в «Альтернативе».

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ИСТОЧНИК KP.RU