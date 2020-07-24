В Ростове состоится выставка ретро-автомобилей
В донской столице на днях пройдет выставка ретро-машин.
Мероприятие состоится в среду, 29 июля, перед входом в гостиницу «Дон-Плаза» на улице Большой Садовой. Ростовчане смогут увидеть старинные машины различных марок.
Представленные автомобили являются частью Крымского автопробега «МОСТ». Они прибудут из Москвы через донскую столицу и Дивноморск на Крымский полуостров.
Машины принадлежат частным коллекционерам. Поприсутствовать на мероприятии можно бесплатно с 9:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU