В Ростове состоится выставка ретро-автомобилей

24 Июль 2020 2020-07-24T22:04:26+03:00

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В донской столице на днях пройдет выставка ретро-машин.

Мероприятие состоится в среду, 29 июля, перед входом в гостиницу «Дон-Плаза» на улице Большой Садовой. Ростовчане смогут увидеть старинные машины различных марок.

Представленные автомобили являются частью Крымского автопробега «МОСТ». Они прибудут из Москвы через донскую столицу и Дивноморск на Крымский полуостров.

Машины принадлежат частным коллекционерам. Поприсутствовать на мероприятии можно бесплатно с 9:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU