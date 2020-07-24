2020-07-24T22:04:26+03:00
Общество

В Ростове состоится выставка ретро-автомобилей

Машины являются частью Крымского автопробега "МОСТ"
Виктория Никитина
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В донской столице пройдет выставка ретро-автомобилей. Фото: АиФВ донской столице пройдет выставка ретро-автомобилей. Фото: АиФ
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В донской столице на днях пройдет выставка ретро-машин.

Мероприятие состоится в среду, 29 июля, перед входом в гостиницу «Дон-Плаза» на улице Большой Садовой. Ростовчане смогут увидеть старинные машины различных марок.

Представленные автомобили являются частью Крымского автопробега «МОСТ». Они прибудут из Москвы через донскую столицу и Дивноморск на Крымский полуостров.

Машины принадлежат частным коллекционерам. Поприсутствовать на мероприятии можно бесплатно с 9:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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