2020-07-26T11:17:43+03:00
Общество

Самый известный в Ростове долгострой скоро будет введен в эксплуатацию

В ЖК "Европейский" завершаются работы по внутренней отделке домов
Виктория Никитина
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Известный ростовский долгострой вот-вот будет введен в эксплуатацию. Фото: правительство РОИзвестный ростовский долгострой вот-вот будет введен в эксплуатацию. Фото: правительство РО
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Затянувшееся на долгие годы строительство жилого Комплекса "Европейский" подходит к концу.

Он располагается на улице 2-й Володарского, 172/88. Этот долго строй был самым известным в городе, а сейчас подрядчик уже проводит там штукатурные и малярные работы, а также устраивает инженерные сети и устанавливает лифты. Планируется обустроитьа и прилегающую территорию.

- Строительство было приостановлено в 2016 году, за долгострой взялась компания ООО «СпецСтройМонтаж». Возведение дома возобновили в 2019 году, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Представители власти отметили, что на сегодняшний день субсидии из областного бюджета позволяют завершать строительство девяти многоквартирных домов, из-за просрочки которых пострадали дольщики. Шесть из них будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Всего в реестре проблемных объектов области 103 долгостроя, в которых пострадали люди.

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Пострадавшие просят от властей внимания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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