Гарри Потер опасен!: книги о "мальчике, который выжил" конфисковали у жителя Украины в Таганроге

26 Июль 2020 2020-07-26T12:37:01+03:00

На таможне в Таганроге у жителя Украины конфисковали книги о Гарри Поттере Фото: "КП" Архив

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У жителя Украины на границе с Таганрогом были конфискованы книги о знаменитом волшебнике Гарри Поттере. Сообщает ИА "ДОН 24" со ссылкой на администрацию города Таганрога.

Решение о конфискации произведений английской писательницы было приняло судом Ростовской области. По данным следствия в руках таможенников оказались книги «Гарри Поттер и проклятое дитя. Часть первая и вторая» в количестве 55 штук и книги «Защита от темных сил» в количестве 10 штук, которые незадекларировал житель Украины. Оба этих произведения входят в новый цикл романов о "мальчике, который выжил".

Нарушитель рассказал, что вез книги для человека, который проживает в Ростове-на-Дону. Но его объяснения ни к чему не привели и весь товар был конфискован, а его рыночная стоимость оценивается в 68 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU