2020-07-27T14:40:55+03:00
Общество

"Очень рано, внезапно, несправедливо": в Ростове умер профессор ЮФУ

Знаменитому ученому, Алексею Архипову, было 66 лет
Дадаян Давид
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Алексей Архипов. Фото: соц. сетиАлексей Архипов. Фото: соц. сети
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Сегодня, 27 июля стало известно, что в Ростове-на-Дону скончался доктор экономических наук Архипов Алексей Юрьевич. Знаменитому профессору было 66 лет. Коллектив ЮФУ выразил соболезнования родным и близким ученого на сайте ВУЗа.

Стоит отметить, что Алексей Юрьевич начал работать в университете еще в 1976 году. Тогда он преподавал актуальные дисциплины и набирался научного опыта. Со времени карьера пошла верх: его избрали депутатом, затем он стал старшим преподавателем, а после заместителем декана и заведующим кафедрой. В конечном итоге его назначили проректором по экономике ЮФУ.

Все кто знал Алексея Юрьевича говорили, что он был выдающимся ученым. За годы работы он опубликовал 250 научных работ и 11 монографий. В 2001 году он основал Институт экономики и внешнеэкономических связей, который в 2013 году преобразован в Высшую школу бизнеса ЮФУ.

Алексей Архипов также был экспертом Российской академии наук. Коллектив ЮФУ выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Юрьевича и скорбит по поводу кончины уважаемого профессора.

На его странице в социальных сетях последний пост оставила и его дочь Татьяна Зотова. Она призналась, что смерть отца стала неожиданностью. По ее словам, это был любящий и позитивный человек.

- Сегодня не стало моего папы, Алексея Юрьевича Архипова. Очень рано, внезапно, несправедливо. У всех, кто знал его деятельный характер, неисправимый оптимизм, доброту, это просто не укладывается в голове. Он умел придумывать новое, создавать, организовывать, поддерживать. Умел побеждать. Умел любить. С ним было легко и надёжно. Папа, прощай! Я ещё не представляю жизнь без тебя, - написано в последней опубликованной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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