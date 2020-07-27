2020-07-27T15:18:22+03:00
Общество

В Ростове устранили обвал на Змиевской балке

На территории мемориала во время сильного ливня обрушился склон
Дадаян Давид
Поделиться:
Землю вывезли и почистили опоры. Фото: администрация РостоваЗемлю вывезли и почистили опоры. Фото: администрация Ростова
Изменить размер текста:

Власти Ростова-на-Дону отчитались о выполненной работе по устранению обвала на мемориале «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке». Во время сильного дождя там размыло один из склонов, что привело к масштабному обрушению грунта.

Как сообщили на сайте городской администрации, рабочие собрали и вывезли весь сошедший грунт, а после отчисли бетонные поверхности от глиняных наносов. В этой задаче оказали содействие представители администраций сразу двух районов донской столицы, а также сотрудники парков и зоопарка.

Глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил, что теперь разрабатывается план по укреплению конструкций мемориала.

- В настоящее время с целью исключения в дальнейшем возможности обвала грунта разрабатывается проектно-сметная документация на проведение комплекса работ по укреплению откосов территории мемориального комплекса, - сказал Логвиненко.

Напомним, несколько дней назад сильнейшими потоками воды на Змиевской балке смыло грунт шириной почти в полметра и длиной 14 метров. В результате огромный пласт земли засыпал пешеходные зоны и надгробья.

На этой территории в 1942 году фашисты устроили массовую казнь. Было убито около 25 тысяч человек. Это место самого большого массового уничтожения евреев на территории России в период Холокоста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В донской столице разыскивают укравшего пять миллионов кибермошенника
"Спасибо! Очень приятно!": "Комсомолка" наградила победителя викторины "Квас Молодильный"
У жителя Новочеркасска изъяли арсенал оружия и боеприпасов
День льготной стерилизации кошек и собак в Ростове-на-Дону: сэкономить на операции можно 30 июля
«Ростелеком» усилил защиту биометрических данных клиентов «Центр-инвеста»
Подарки за ответы: завтра состоится радио - квест "Утоли Жажду"
В Ростове устранили обвал на Змиевской балке
"Очень рано, внезапно, несправедливо": в Ростове умер профессор ЮФУ
Штормовое предупреждение: в Ростовской области прогнозируют ливни и шквалистый ветер
Региональную программу Кружкового движения создают в Точках кипения ЮФУ
В Ростовской области по госпрограмме поддержки занятости соглашения более чем на 1 млрд рублей ВТБ
К концу года планируется завершить строительство двух этапов Мясниковского МЭОКа
"Некуда деньги девать": день рождения Полины Дибровой раскритиковали подписчики
Ростовчанка попросила добавить маршрут на улице Каскадной
Очередной коммунальный фонтан забил в Ростове
Пострадавший от пожара на Театральном старинный дом снесут в Ростове
Ростовчанин переплыл Дон и 20 минут пытался скрыться от спасателей
Ветка еше одного сухого дерева перегородила проезд автомобилям
В "Лиманчике" ростовские туристы сожгли чучело коронавируса
Коронавирус протекает тяжело у 46 дончан
В Ростовской области сохраняется вероятность нового введения ограничений
В Ростовской области от коронавируса смогли излечиться почти 10 тысяч человек
Гарри Потер опасен!: книги о "мальчике, который выжил" конфисковали у жителя Украины в Таганроге
В донской столице приземлился вывозной борт из Еревана
Самый известный в Ростове долгострой скоро будет введен в эксплуатацию
Донской губернатор навестил в больнице экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова
Молодой ростовчанин устроил себе водные процедуры на набережной
В Ростове осудили мужчину за грабеж с применением насилия
В донской столице огромная ветка рухнула на иномарку