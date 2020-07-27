В Ростове устранили обвал на Змиевской балке

27 Июль 2020 2020-07-27T15:18:22+03:00

На территории мемориала во время сильного ливня обрушился склон

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Власти Ростова-на-Дону отчитались о выполненной работе по устранению обвала на мемориале «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке». Во время сильного дождя там размыло один из склонов, что привело к масштабному обрушению грунта.

Как сообщили на сайте городской администрации, рабочие собрали и вывезли весь сошедший грунт, а после отчисли бетонные поверхности от глиняных наносов. В этой задаче оказали содействие представители администраций сразу двух районов донской столицы, а также сотрудники парков и зоопарка.

Глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил, что теперь разрабатывается план по укреплению конструкций мемориала.

- В настоящее время с целью исключения в дальнейшем возможности обвала грунта разрабатывается проектно-сметная документация на проведение комплекса работ по укреплению откосов территории мемориального комплекса, - сказал Логвиненко.

Напомним, несколько дней назад сильнейшими потоками воды на Змиевской балке смыло грунт шириной почти в полметра и длиной 14 метров. В результате огромный пласт земли засыпал пешеходные зоны и надгробья.

На этой территории в 1942 году фашисты устроили массовую казнь. Было убито около 25 тысяч человек. Это место самого большого массового уничтожения евреев на территории России в период Холокоста.

ИСТОЧНИК KP.RU