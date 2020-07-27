2020-07-27T16:05:17+03:00
Общество

Подарки за ответы: завтра состоится радио - квест "Утоли Жажду"

Участникам смогут выиграть уникальные
Дадаян Давид
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Радио - Квест «Утоли жажду» на радио «Комсомольская правда». Позвоните в эфир, 28 июля во вторник с 13 до 14 часов, отвечайте на вопросы, зарабатывайте баллы. И выиграйте 2 кейса воды Родники Лаго-Наки Актив с уникальным спортивным клапаном.

Партнёр радиоквеста ООО Торговый Дом «Гейзер Юг» Родники Лаго-Наки

Лаго-наки — одно из самых экологически чистых мест в России. Выбирайте то, что создала для вас природа. Звоните: 333-25-22

ИСТОЧНИК KP.RU

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