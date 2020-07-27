Подарки за ответы: завтра состоится радио - квест "Утоли Жажду"
Участникам смогут выиграть уникальные
Фото: "КП"
Изменить размер текста:
Радио - Квест «Утоли жажду» на радио «Комсомольская правда». Позвоните в эфир, 28 июля во вторник с 13 до 14 часов, отвечайте на вопросы, зарабатывайте баллы. И выиграйте 2 кейса воды Родники Лаго-Наки Актив с уникальным спортивным клапаном.
Партнёр радиоквеста ООО Торговый Дом «Гейзер Юг» Родники Лаго-Наки
Лаго-наки — одно из самых экологически чистых мест в России. Выбирайте то, что создала для вас природа. Звоните: 333-25-22
ИСТОЧНИК KP.RU