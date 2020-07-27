2020-07-27T18:01:43+03:00
Общество

"Спасибо! Очень приятно!": "Комсомолка" наградила победителя викторины "Квас Молодильный"

Сергей правильно ответил на вопрос получил в подарок две упаковки кваса
Дадаян Давид
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Сергей выиграл две упаковки кваса! Фото: "КП-Ростов"Сергей выиграл две упаковки кваса! Фото: "КП-Ростов"
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"Комсомольская правда" организовала и провела радио-викторину под кодовым названием "Квас Молодильный". Сегодня, 27 июля, в эфире нашего радио ведущий предложил всем желающим ответь на вопросы и получить ценные призы.

Так и произошло: в эфир дозвонился Сергей, житель Ростова-на-Дону. Он смог правильно назвать время, которое в прошлом требовалась для изготовления настоящего, русского напитка. Ведущий обрадовал участника и сообщил, что вскоре он сможет получить две упаковки «Кваса Староминского»!.

Через несколько часов победителю уже вручали приз в студии радио. Он остался очень доволен!

- Спасибо вам огромное! Очень приятно и неожиданно! - признался Сергей, счастливый обладатель двух упаковок традиционного русского напитка.

Следующая викторина 5 августа! Слушайте радио КП на частоте 89,8 и на сайте radiokp.ru. Отвечайте на вопросы и получайте замечательные призы от компании «Прибой»!

Обладатель известной торговой маркой «Квас Староминский». Пейте квас «Староминский» каждый день и будьте здоровы! Звоните: 333-25-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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