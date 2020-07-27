Фигуристка Александра Бойкова раскритиковала отдых в Крыму

27 Июль 2020 2020-07-27T20:24:49+03:00

После ее гневного поста председатель Комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту не смог остаться в стороне

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Фигуристка Александра Бойкова съездила отдохнуть в Крым и осталась совершенно недовольна популярным курортом.

По возвращении она написала «разгромный обзор». Девушка призналась, что долго не хотела писать пост, но Новый свет и путь туда ее добили. Она дала полуострову совершенно нелестные характеристики - «ужасные дороги», «жалко людей», «разруха и бедность», «туристам нечем заняться». Но все-таки 18-летняя чемпионка Европы в парном катании осталась недовольна далеко не всем. Она посоветовала вместо поездки из Ялты в Новый свет отправиться на запад региона для посещения Ай-Петри, каньонов, озер и лавандовых полей, а также призвала финансово поддерживать Крым, «раз уж он считается одним из лучших курортов России».

Власти полуострова не смогли не отреагировать на такой выпад. Председатель Комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк отметил, что сейчас им приходится разбираться с наследием украинского или даже еще советского режима.

- Полуостров четверть века находился в состоянии разрухи при Украине: ничего не обновлялось, не строилось и даже не поддерживалось в нормальном состоянии. За шесть лет мы видим огромный прогресс в инфраструктуре. Сделаны огромные шаги по сравнению с украинскими временами - построены новый аэропорт, Крымский мост, строится федеральная трасса «Таврида», везде идет ремонт дорог, - цитирует Алексея Черняка «КП-Крым».

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ИСТОЧНИК KP.RU