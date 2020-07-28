2020-07-28T11:16:57+03:00
Общество

В Ростовской области сразу три управляющие компании могут лишиться лицензий

Причина - не выполнение предписаний Госжилинспекции региона
Ольга ГОПАЛО
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На Дону на три управляющих компании может стать меньше. Фото: ГОПАЛО Ольга.На Дону на три управляющих компании может стать меньше. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростовской области своих лицензий могут лишиться сразу три управляющие компании. Как рассказали в Госжилинспекции региона, они намерены обратиться в суд.

- Основанием стало неисполнение два раза в течение календарного года предписаний по ряду многоквартирных домов, по которым судом принято решение о назначении административного наказания, - добавили там. - Такие дома уже исключены из реестра лицензий Ростовской области, их площадь составила более 15 процентов от общей площади домов, находившихся в управлении этих управляющих

Всего же в Ростовской области по заявлениям Госжилинспекции области по разным основаниям судом были аннулированы более ста лицензий управляющих компаний.

Напомним, в Ростовской области выявили нарушения в работе управляющих компаний во время самоизоляции. Рейд показал, что санитарная обработка проводится частично и не каждый день (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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