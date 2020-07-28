2020-07-28T10:50:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Ростовские рестораны штрафуют за полноценную работу

Согласно ограничительным мерам они могут пускать гостей только на открытые площадки
Дадаян Давид
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Ограничительные меры гласят, что рестораторы могут пускать гостей только на открытые площадки. Фото: правительство РООграничительные меры гласят, что рестораторы могут пускать гостей только на открытые площадки. Фото: правительство РО
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Власти Ростова-на-Дону продолжают выявлять нарушителей ковидных ограничений. Если раньше внимание правоохранителей было направлено на людей, находящихся без масок в магазинах и автобусах, то сейчас попадаются и рестораторы. На сайте регионального правительства сообщили, что в ходе специального рейда по заведениям общественного питания были выявлены нарушители предписанных мер.

Полицейские обнаружили, что несколько ресторанов пускают гостей в закрытые помещения и не ограничиваются летними верандами. Сразу нескольким владельцам таких заведений выписали административные протоколы. Теперь их будет рассматривать суд, который определит меру наказания.

Отметим, что специальная инспекция выписала уже 2006 штрафов за нарушение режима повышенной готовности, среди которых 1886 - за игнорирование масочного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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