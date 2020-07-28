Как будут ходить автобусы на Военвед опередят ростовчане

28 Июль 2020 2020-07-28T12:04:11+03:00

В любом случае на Военвед будут ездить троллейбусы большой вместимости. Фото: архив "КП"

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Ростовчане определят каким образом будут ходить автобусы на микрорайон Военвед. Все дело в том, что на данный момент рассматривается вопрос об изменении схемы движения двух маршрутов: № 49 и № 99. Департамент транспорта городской администрации решил предоставить жителям возможность решить этот вопрос самостоятельно.

Голосование и сбор мнений организован на интерактивном сервисе "Активный ростовчанин". Суть в том, что № 49 могут продлить до ТРК "Мегамак", а № 99 - до Привокзальной площади.

Отметим, от центрального рынка до Военведа будут курсировать троллейбусы большой вместимости. Маршрут № 14 запланирован по направлению «Ц. Рынок – пл. 2-ой Пятилетки», а № 17 «Стройгородок – Ц. Рынок – Стройгородок».

ИСТОЧНИК KP.RU