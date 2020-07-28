Из Крыма в Ростов: в августе новые поезда свяжут полуостров и донскую столицу

28 Июль 2020 2020-07-28T18:14:45+03:00

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Сегодня стало известно, что между полуостровом Крым и Ростовом-на-Дону запустят новые поезда. Составы начнут курсировать уже в августе. Об этом сообщили на сайте транспортной компании "Гранд Сервис Эксперсс".

Из Симферополя раз в три дня будет выезжать поезд. Он направится сначала в Адлер, а затем в южную столицу. Суть в том, что на станции "Разъезд 9-й километр", поезд остановится, и состав с пассажирами разделять на два. Один продолжит движение в Адлер, а другой поедет в Ростов.

Как сообщил генеральный директор компании, новые ночные поезда помогут туристам еще комфортней преодолевать большие расстояния. Общее время в пути - около 17 часов.

Первый поезд из Симферополя отправится 11 августа. Выезд запланировал на 19:10. В Адлере он будет уже к 16:42 следующего дня, а в Ростове - в 11:56. Таким образом, туристы потратят около 17 часов, чтобы вернуть из отпуска в южный мегаполис.

ИСТОЧНИК KP.RU