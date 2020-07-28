В донскую столицу прибыли троллейбусы из Москвы
В Ростов-на-Дону прибыли шесть троллейбусов из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «РТК».
Единицы транспорта должны будут в скором времени выехать на улицы города. К публикации были приложены снимки, на которых показан электротранспорт.
- Некоторые машины недавно работали в Москве. Разумеется будем красить, приводить в нормальный вид, - говорится в публикации.
Когда именно транспорт выйдет на линию, пока не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU