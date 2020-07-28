2020-07-28T18:57:33+03:00
Общество

В донскую столицу прибыли троллейбусы из Москвы

Перед тем, как выпустить транспорт на линию, его приведут в надлежащий вид
Виктория Никитина
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В Ростов прибыли московские троллейбусы. Фото: МУП "РТК"В Ростов прибыли московские троллейбусы. Фото: МУП "РТК"
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В Ростов-на-Дону прибыли шесть троллейбусов из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «РТК».

Единицы транспорта должны будут в скором времени выехать на улицы города. К публикации были приложены снимки, на которых показан электротранспорт.

- Некоторые машины недавно работали в Москве. Разумеется будем красить, приводить в нормальный вид, - говорится в публикации.

Когда именно транспорт выйдет на линию, пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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