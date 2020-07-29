2020-07-29T10:06:40+03:00
Общество

В центре Новочеркасска мотоциклист сбил женщину

Она переходила дорогу по зебре
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
ДТП произошло в самом центре города. Фото: УГИБДД по РО.ДТП произошло в самом центре города. Фото: УГИБДД по РО.
Изменить размер текста:

Во вторник, 28 июля, в городе Новочеркасске Ростовской области сбили пешехода. Известно, что ЧП произошло почти в самом центре города - на проспекте Баклановском. Об аварии стало известно около 7:40 утра.

- По предварительным данным, 69-летний водитель мотоцикла сбил женщину, - рассказали подробности в Управлении ГИБДД по региону. - 27-летняя горожанка переходила дорогу по зебре. Пешеходный переход не был оборудован светофором. В результате происшествия, женщина получила различные травмы. Ей была оказана медицинская помощь.

Как добавили в ведомстве, по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства данной аварии.

Напомним, на трассе в Ростовской области пострадали три человека. По предварительным данным, автоледи не выбрала правильную дистанцию до авто, которое ехало впереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Русская русалка» Влада Чигирева попала на страницы итальянского Vogue
Дедушку Анастасии Костенко сравнили с Энтони Хопкинсом и «танцующим миллионером» Джанлуккой Вакки
Модный приговор: подписчики снова высмеяли образ ростовчанки Анастасии Костенко
Личным джетом — из России: Виктория Лопырева провела «секретную» вечеринку
В Ростовской области 15 человек заболели крымской геморрагической лихорадкой
На Дону выросла безработица: все больше жителей региона не могут трудоустроиться
Жители Цимлянского района Дона смогут сделать экспресс-анализы на диабет
"Это была не ошибка, а халатность": губернатор Голубев раскритиковал власти Новочеркасска за недостроенную школу
Для донских охотников установили квоты на копытных и барсука
В Ростове автосервис незаконно сбрасывал покрышки рядом с парком им. К. Чуковского
В центре Ростова на двух улицах ограничат движение до конца декабря
В Ростове-на-Дону оштрафовали продавцов за то, что торговали без медицинских масок
Ростовчанин лишился всех сбережений после разговора с сотрудником банка
В центре Новочеркасска мотоциклист сбил женщину
В Ростовской области три человека пострадали в аварии на трассе
Отключение света в Ростове-на-Дону 29 июля 2020: где и когда
Угрозу наночастиц оксидов цинка и меди для здоровья человека оценили ученые ЮФУ
В Ростове в полной мере заработали спортивные школы
В Ростовской области заметили массовую гибель осетров
Из Ростова вновь можно уехать в Сочи автобусом
Новый фонтан в парке "Левобережный" оградили от ярых любителей искупаться
В Ростове автомобилист нашел обходной путь по лестнице
В Ростове-на-Дону отменили новое снятие ограничений
В донскую столицу прибыли троллейбусы из Москвы
Из Крыма в Ростов: в августе новые поезда свяжут полуостров и донскую столицу
Донские программисты создадут сервис для техподдержки клиентов крупных компаний
В Ростове потратят больше 220 миллионов на обустройство пешеходных площадок
Международные рейсы из ростовского аэропорта Платов возобновятся в начале августа