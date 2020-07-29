В центре Новочеркасска мотоциклист сбил женщину
Во вторник, 28 июля, в городе Новочеркасске Ростовской области сбили пешехода. Известно, что ЧП произошло почти в самом центре города - на проспекте Баклановском. Об аварии стало известно около 7:40 утра.
- По предварительным данным, 69-летний водитель мотоцикла сбил женщину, - рассказали подробности в Управлении ГИБДД по региону. - 27-летняя горожанка переходила дорогу по зебре. Пешеходный переход не был оборудован светофором. В результате происшествия, женщина получила различные травмы. Ей была оказана медицинская помощь.
Как добавили в ведомстве, по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства данной аварии.
Напомним, на трассе в Ростовской области пострадали три человека. По предварительным данным, автоледи не выбрала правильную дистанцию до авто, которое ехало впереди.
ИСТОЧНИК KP.RU