2020-07-29T10:27:38+03:00
Общество

В центре Ростова на двух улицах ограничат движение до конца декабря

Проезд запретят из-за строительных работ
Михаил Стрижев
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Проезд запретят из-за строительных работ.Проезд запретят из-за строительных работ.Фото: Андрей КАРА
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В Ростове-на-Дону на участках улицы Варфоломеева и переулка Доломановского ограничат движение. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

С 14 августа по 21 декабря на Варфоломеева, 118 будут проходить строительные работы. В это время движение будет ограничено по правой стороне.

В тот же период движение ограничат на переулке Доломановском, 73/160. По этому адресу также запретят проезд по правой стороне. Причина — строительные работы.

Напомним, со 2 августа будет отменен пешеходный переход через проезжую часть на проспекте Нагибина в створе Текучева. Вместо него организуют переход на Нагибина, 2. С 11 августа будет организовано одностороннее движение в восточном направлении для маршрутных транспортных средств по улице Московской, на участке от переулка Островского до проспекта Буденновского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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