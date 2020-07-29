2020-07-29T11:39:29+03:00
Общество

"Это была не ошибка, а халатность": губернатор Голубев раскритиковал власти Новочеркасска за недостроенную школу

Здание, которое должны были сдать в конце года, не закончено даже на половину
Дадаян Давид
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Губернатор поручил подготовить план по решению проблемы до середины августа. Фото: скрин-щот эфираГубернатор поручил подготовить план по решению проблемы до середины августа. Фото: скрин-щот эфира
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Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил столицу донского казачества - город Новочеркасск. Глава региона проинспектировал строительство большой школы, которая на данный момент находится на стадии: "фундамент и сваи". Как выяснилось, подрядчик не может возобновить работу, так как к зданию до сих пор не подведены инженерные коммуникации.

В эфире телеканала "Дон-ТР" Голубев сообщили, что школа, согласно контракту, должна была появиться уже в конце 2020 года. Однако сейчас объект возведен только на 16%. В феврале подрядная организация остановила работы в связи с отсутствием инженерных сетей коммуникаций. При этом вся подготовительная работа и необходимые экспертизы провели еще четыре года назад.

Поясняя ситуацию, сотрудник администрации Новочеркасска признался, что была допущена ошибка, из-за чего школу сдадут позже намеченного срока. Ответ губернатора не заставил себя ждать.

- Это была не ошибка, это была халатность администрации города Новочеркасска на тот момент. Это первое. А второе, неправильное управленческое решение министерства строительства и министра ЖКХ Ростовской области, - сказал глава региона.

Василий Юрьевич поручил подготовить план по решение этой проблемы. Идеи принимаются строго до середины месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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