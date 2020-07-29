2020-07-29T14:09:42+03:00
Общество

На Дону выросла безработица: все больше жителей региона не могут трудоустроиться

Количество людей, находящихся на бирже труда, выросло в четыре раза по сравнению с прошлым летом
Дадаян Давид
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Безработицу могла спровоцировать пандемия коронавируса.Безработицу могла спровоцировать пандемия коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Донском регионе продолжает увеличиваться уровень безработицы. По данным региональных аналитиков, количество людей, находящихся на бирже труда в поисках вакансий, выросло в несколько раз.

Согласно официальной информации Ростовстата, по состоянию на конец июня этого года в Ростовской области зафиксировано 78,6 тысяч безработных жителей. Этот в 4,3 раза превышает показатель за тот же период 2019 года.

Есть вероятность, что значительный рост вызвал кризис, связанный с пандемией коронавируса. Многие предприятия не выдержали продолжительной самоизоляции, отсутствия клиентов, покупателей, спроса, из-за чего были вынуждены закрыться. Тысячи людей остались без работы и средств к существованию.

Многие из них обратились в центры занятости и встали на биржу труда. Есть опасения, что таким образом поступили далеко не все, и официальная статистика отражает не полную картину. Реальность может оказаться намного хуже.

Так или иначе, ситуация в соседнем Краснодарском крае еще более тревожная. Там, по официальным данным, насчитывается 114,2 тысячи безработных. Это в 7,1 раза больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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