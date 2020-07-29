На Дону выросла безработица: все больше жителей региона не могут трудоустроиться
В Донском регионе продолжает увеличиваться уровень безработицы. По данным региональных аналитиков, количество людей, находящихся на бирже труда в поисках вакансий, выросло в несколько раз.
Согласно официальной информации Ростовстата, по состоянию на конец июня этого года в Ростовской области зафиксировано 78,6 тысяч безработных жителей. Этот в 4,3 раза превышает показатель за тот же период 2019 года.
Есть вероятность, что значительный рост вызвал кризис, связанный с пандемией коронавируса. Многие предприятия не выдержали продолжительной самоизоляции, отсутствия клиентов, покупателей, спроса, из-за чего были вынуждены закрыться. Тысячи людей остались без работы и средств к существованию.
Многие из них обратились в центры занятости и встали на биржу труда. Есть опасения, что таким образом поступили далеко не все, и официальная статистика отражает не полную картину. Реальность может оказаться намного хуже.
Так или иначе, ситуация в соседнем Краснодарском крае еще более тревожная. Там, по официальным данным, насчитывается 114,2 тысячи безработных. Это в 7,1 раза больше, чем в прошлом году.
ИСТОЧНИК KP.RU