2020-07-29T19:31:48+03:00
Общество

Городская казна может недополучить деньги с подземных переходов

Речь идет о десятках миллионов рублей
Виктория Никитина
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Ростовская казна недополучает деньги с городских подземных переходовРостовская казна недополучает деньги с городских подземных переходовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ростовский бизнес-омбудсмен Олег Дереза вяснил, что в ростовский бюджет поступают далеко не все деньги с подземных переходов.

Он привел в пример ситуацию с переходом на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Большой Садовой. Дереза сообщил, что работающие там предприниматели платят за аренду в месяц одному бизнесмену 1,2 миллиона рублей. Таким образом, выходит около 14 миллионов рублей в год.

- А этот бизнесмен перечисляет в бюджет города 100 тысяч рублей в месяц. Получается около 1,2 миллиона рублей в год, - сообщает портал Donnews со ссылкой на слова омбудсмена.

Кроме того, Олег Дереза отметил, что мэрия уже занялась этим случаем и проводит ревизию. Сейчас там контракты расторгают и заключают напрямую с городом.

В связи с этим было принято решение проанализировать доход и с других подземных переходов города. Стоит отметить, что на данный момент городские переходы находятся в собственности муниципалитета и сданы в аренду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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