В Ростове-на-Дону пожаловаться на качество продуктов можно по телефону горячей линии

30 Июль 2020 2020-07-30T10:10:56+03:00

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В Ростовской области заработала горячая линия, на которую можно сообщать о качестве продуктов, которые по каким-то причинам не устроили покупателей. Известно, что она заработала в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, жаловаться можно не только на не устроившее покупателей качество, но и на то, если вы вдруг купили товар с истекшим сроком годности.

Специалисты будут дежурить сразу у трех телефонов, номера которых указаны ниже. Сообщается, что работать горячая линия будет работать в рабочие часы ведомства до 12 августа. Так что времени на жалобы остается не так уж и много.

Напомним, на днях специалисты управления ветеринарии провели рейд по донским рынкам. В результате, выяснили, что несколько десятков продавцов не соблюдают масочный режим, то есть торгуют с нарушением правил. Что с ними стало, рассказали специалисты.

АЛЛО!

Телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Ростовской области: (863) 263-66-38, (863) 251-23-77, (863) 253-48-90.

ИСТОЧНИК KP.RU