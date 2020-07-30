В Ростовской области на трассе легковушка столкнулась с грузовиком

30 Июль 2020 2020-07-30T11:20:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 29 июля, в Ростовской области произошла авария, в которой пострадал человек. Известно, что дорожное происшествие случилось около трех часов дня на федеральной трассе М-4 «Дон» - между городом Новошахтинском и границей с Украиной.

Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, по предварительным данным, 35-летний водитель за рулем «Хендай Акцент» не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика. В итоге автомобили столкнулись.

Известно, что пострадал водитель легковушки. Его с различными травмами на автомобиле скорой помощи доставили в ближайшую больницу.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, на Дону три человека пострадали в аварии на трассе. По предварительным данным, автоледи не выбрала безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU