В Ростовской области назначили трех мировых судей
В Ростовской области назначили трех мировых судей. Решение было принято на заседании донского Заксобрания 30 июля.
Судью назначили на участок № 4 в Ленинском районе. Должность занял Дмитрий Корнеев.
Судьей участка № 2 в Мартыновском районе стала Анжелика Парьева. Ранее она работала помощником прокурора в прокуратуре района.
В Новочеркасске должность мирового судьи заняла Татьяна Белашова. Она будет работать на судебном участке № 8. До этого Белашова была помощником судьи в Новочеркасском городском суде.
Судьи будут занимать должности в течение трех лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семь новых судей назначили в Ростовской области
Судьи заняли посты в областном, арбитражном и районных судах. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU