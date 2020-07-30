2020-07-30T17:56:05+03:00
Общество

В Ростовской области назначили трех мировых судей

Они будут занимать должности в течение трех лет
Михаил Стрижев
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Судьи будут занимать должности в течение трех лет.Судьи будут занимать должности в течение трех лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области назначили трех мировых судей. Решение было принято на заседании донского Заксобрания 30 июля.

Судью назначили на участок № 4 в Ленинском районе. Должность занял Дмитрий Корнеев.

Судьей участка № 2 в Мартыновском районе стала Анжелика Парьева. Ранее она работала помощником прокурора в прокуратуре района.

В Новочеркасске должность мирового судьи заняла Татьяна Белашова. Она будет работать на судебном участке № 8. До этого Белашова была помощником судьи в Новочеркасском городском суде.

Судьи будут занимать должности в течение трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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