2020-07-30T18:28:41+03:00
Общество

"Кто-то прыгает и достает его тело со дна": участница вечерники с сухим льдом вспоминала как умирал ее муж

Спустя ровно пять месяцев после смерти супруга Екатерина раскрыла неизвестные факты того страшного дня
Дадаян Давид
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Семья Диденко. Фото: соц. сетиСемья Диденко. Фото: соц. сети
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28 февраля на всю страну прогремела страшная трагедия: три человека погибли в бане от удушья, нехватки кислорода. Причину знают все - сухой лед, а точнее, реакция которую он вызвал. На днях вдова умершего Валентина, фарма-блогер Екатерина Диденко вспомнила ранее неизвестные факты о том чудовищном празднике. Девушка призналась, что в тот день все изначально пошло не по плану.

Вдова решила поделится с подписчиками историй, так как сейчас отдыхает в жаркой стране, где ей вновь пришлось иметь дело с сухим льдом. Екатерина заказала коктейль с завораживающей дымкой, но отказалась его пить, объяснив этот ем, что он опасен.

- Если случайно проглотить кусочек сухого льда, можно получить ожог, - делится опытом блогер.

Далее началось самое интересное: сначала девушка опубликовала видео, на котором та самая баня за день до трагедии. Затем она вспомнила, что перед вечеринкой они с супругом прочитала в интернете свойства вещества, но о его опасности написано ничего не было.

- Если бы меня предупредили хотя бы за 10 минут о том, что будут высыпать лед в бассейн, я бы запретила. Просто из-за страха неизвестности, - призналась девушка.

Воспоминания все еще свежи, и Диденко восстановила события того вечера. По ее словам, первая реакция - паника, и непонимание, что происходит.

- Слава решил прыгнуть в тот момент, когда пошла реакция. Потом он выныривает к моим ногам весь синий. Я спрашиваю: "это не шутка?". Затем бегу в другую комнату, чтобы вызвать скорую, - пишет Екатерина.

- Я снова забегаю в комнату и ищу своего мужа. Кричу, как ненормальная, что он в воде. Кто-то прыгает и достает его со дна, а я пытаюсь оказать ему первую помощь.

Напомним, трагедия в московской бане произошла 28 февраля. Екатерина с супругом и друзьями отмечала свое 29-летие. Участники праздника высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей окунулись в воду. В результате химической реакции два человека погибли на месте. Муж Екатерины скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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