2020-07-30T20:01:31+03:00
Происшествия

В Ростове осудили трех грабителей за вооруженные налеты

Злоумышленники грабили аптеки, магазины и заправки
Виктория Никитина
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В Ростове осудили банду налетчиковВ Ростове осудили банду налетчиковФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В донской столице осудили трех серийных грабителей, которые обвинялись в нескольких вооруженных разбойных нападениях.

В ходе следствия удалось выяснить, что задержанные причастны к семи грабежам по предварительному сговору, и 16, совершенным организованной преступной группой. Обвиняемые совершали налеты, закрывая лицо медицинскими масками и воротниками водолазок. Злоумышленники угрожали ножом и пневматическим пистолетом сотрудникам, а затем похищали денежные средства. Сотрудниками уголовного розыска подозреваемые были задержаны.

- Были возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ. Октябрьский районный суд признал троих мужчин виновными и приговорил организатора группы к 12 годам лишения свободы, остальных - к 11 и 10 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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