2020-07-30T20:41:28+03:00
Общество

В Ростове изменится маршрут автобуса № 90

Его путь теперь будет пролегать до улицы Миронова или до ЖК "Платовский"
Виктория Никитина
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В Ростове изменят маршрут автобуса № 90В Ростове изменят маршрут автобуса № 90Фото: "КП" Архив
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В донской столице планируют изменить маршрут автобуса № 90.

Администрация города запустила голосование на ростовском сервисе и предложила два возможных варианта. Маршрут есть возможность продлить через улицу Каскадную до Миронова. Это обеспечит транспортную связь с микрорайоном «Темерник».

А согласно другому предложению, путь общественного транспорта может пролегать до ЖК «Платовский». Сейчас общественный транспорт ходит от Центрального рынка до улицы Думенко, 15. В планах выпустить на линию 12 вместительных автобусов.

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В Ростове-на-Дону с 1 января 2020 года изменится схема движения семи маршрутов и откроются два новых.

Поездки по городу должны стать более удобными для горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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