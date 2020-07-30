В Ростове изменится маршрут автобуса № 90

30 Июль 2020 2020-07-30T20:41:28+03:00

Его путь теперь будет пролегать до улицы Миронова или до ЖК "Платовский"

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В донской столице планируют изменить маршрут автобуса № 90.

Администрация города запустила голосование на ростовском сервисе и предложила два возможных варианта. Маршрут есть возможность продлить через улицу Каскадную до Миронова. Это обеспечит транспортную связь с микрорайоном «Темерник».

А согласно другому предложению, путь общественного транспорта может пролегать до ЖК «Платовский». Сейчас общественный транспорт ходит от Центрального рынка до улицы Думенко, 15. В планах выпустить на линию 12 вместительных автобусов.

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Поездки по городу должны стать более удобными для горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU