Штормовое предупреждение в Ростовской области: ожидаются сильные ливни с грозой и градом
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. 31 июля в донском регионе прогнозируют осадки и шквалистый ветер.
Погода начнет портиться около 17 часов. Ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом.
— Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 20 — 25 метров в секунду, — прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.
Осадки сохранятся до 21 часа 31 июля, а также ночью и днем 1 августа.
Пр данным сервиса «Яндекс Погода», 31 июля температура может достигать +33 градусов. На выходных может похолодать. В субботу, 1 августа, столбик термометра снизится до +25. В воскресенье, 2 августа, немного потеплеет до +27 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU