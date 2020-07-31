Штормовое предупреждение в Ростовской области: ожидаются сильные ливни с грозой и градом

31 Июль 2020 2020-07-31T11:29:48+03:00

Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 20 — 25 метров в секунду. Фото: соц. сети.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 20 — 25 метров в секунду

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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. 31 июля в донском регионе прогнозируют осадки и шквалистый ветер.

Погода начнет портиться около 17 часов. Ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом.

— Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 20 — 25 метров в секунду, — прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

Осадки сохранятся до 21 часа 31 июля, а также ночью и днем 1 августа.

Пр данным сервиса «Яндекс Погода», 31 июля температура может достигать +33 градусов. На выходных может похолодать. В субботу, 1 августа, столбик термометра снизится до +25. В воскресенье, 2 августа, немного потеплеет до +27 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU